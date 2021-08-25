Sırtına yüklenen yüzlerce kiloluk malzemeyi taşıyamayan at yavaşlayınca, sahipleri atı sopayla darbetti. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Silivri’de bir atın sırtına yüzlerce kilo ağırlığında yük yüklendi.

Atın sahipleri, atın yorulup durmasını kabullenmedi.

Hayvanın tekrardan yola devam etmesini isteyen şahıslar, at yola devam etmeyince sopa ile hayvanı dövmeye başladı.

ATI DÖVDÜKTEN SONRA, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİLER

Bir süre sonra yediği dayağa dayanamayan hayvan, yoluna devam etmek zorunda kalırken, sahipleriyse hiçbir şey olmamış gibi atın peşinden gitti.

ÜZÜCÜ ANLAR KAMERADA

Atın sahipleri tarafından dövüldüğü o üzücü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Silivri'de yük taşıyamayan at, sopayla dövüldü ViDEO

