Euro
8.4205
-0.4%
Dolar
6.9199
-0.64%
Altın
404.29
-0.72%
Borsa
1.572
0.58%
Bitcoin
347.500
2.84%
EXEN Coin
17.50
1.03%
1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 1 C

    Silivri'de zincirleme kaza

    Kentte etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, ilçedeki 7 araç birbirine girdi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri'de zincirleme kaza

    Silivri E-5 karayolu Araptepe mevkii Tekirdağ istikametinde, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

    Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, trafiğin açılması için yoğun çaba sarf etti.

    Kazaya karışan araçlar yol kenarına çekilirken, kar küreme araçları da bölgede çalışma yaptı. Kaza sonrası tıkanan trafik, yeniden normale döndü.

    Silivri de zincirleme kaza #1

    Silivri de zincirleme kaza #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir