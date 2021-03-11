Girdikleri evden para ve eşya çaldığı tespit edilen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Silivri'de evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan biri 18 yaşından küçük 5 şüphelinin Esenler'de ikamet ettiğini belirledi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hırsızlık olayına karışan şüpheliler O.K., Ü.Ğ., T.E., M.A. ile 18 yaşından küçük İ.E.,'yi yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük İ.E. ise serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KAMERADA

Öte yandan, yakalanan 2 şüphelinin yine Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmana girdikleri belirlendi.

2 şüphelinin girdikleri dairelerde çok sayıda parfüm ve içerisinde bin lira olan kumbarayı çaldığı tespit edilirken, hırsızdan birinin girdiği apartmanda katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan komşularının hırsızlık olayını haber vermesi üzerine dairesine gelen Kemal Jüri, kapının zarar gördüğünü ve evinin dağınık olduğunu gördü.

Silivri’deki 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı VİDEO













