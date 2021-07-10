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    Silivri'deki buğday tarlasında yangın çıktı

    Yangın çıkan buğday tarlasına itfaiyenin müdahale etmesine karşın, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın güçlükle söndürüldü.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 17:42
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    Silivri'deki buğday tarlasında yangın çıktı

    İstanbul Silivri'de saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Gölet mevkisinde bulunan buğday tarlasındayangın başladı.

    Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen, Çanta, Silivri, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu itfaiye ekipleri, ekili buğday tarlasındaki alevlere müdahale etti.

    RÜZGAR NEDENİYLE ZOR SÖNDÜRÜLDÜ

    Rüzgarın etkisiyle büyüye alevler güçlükle söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Silivri deki buğday tarlasında yangın çıktı #1

    Silivri deki buğday tarlasında yangın çıktı #2

    Silivri deki buğday tarlasında yangın çıktı #3

    Silivri deki buğday tarlasında yangın çıktı #4

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