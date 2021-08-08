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    Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu

    Eşya yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirirken, hiçbir önlem alınmamış olması endişe yarattı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 17:50
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    Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu

    İstanbul Silivri'de eşya yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 4 çocuk dikkat çekti.

    Çocukların güvenliksiz bir şekilde süren yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

    Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı kamyonetin kasasında yolculuk eden çocukların o anları bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Silivri deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu #1

    Silivri deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu #2

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