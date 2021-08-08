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Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Eşya yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirirken, hiçbir önlem alınmamış olması endişe yarattı.