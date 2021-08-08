- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu
Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu
Eşya yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirirken, hiçbir önlem alınmamış olması endişe yarattı.
- DHA
- 08.08.2021 - 17:49
- Güncelleme : 08.08.2021 - 17:50
İstanbul Silivri'de eşya yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 4 çocuk dikkat çekti.
Çocukların güvenliksiz bir şekilde süren yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı kamyonetin kasasında yolculuk eden çocukların o anları bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Silivri'deki çocukların, kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu VİDEO