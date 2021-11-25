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    Silivri'deki genç engelli memur, kayıplara karıştı

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından 25 yaşındaki Bircan Öden'den dün akşamdan beri haber alınamıyor. Polisler, Öden'i bulabilmek için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 18:08
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    Silivri'deki genç engelli memur, kayıplara karıştı

    İstanbul Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamıyor.

    Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı.

    TEDİRGİN YÜRÜYÜŞÜ KAMERADA

    Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.

    Silivri'deki genç engelli memur, kayıplara karıştı VİDEO

    Silivri deki genç engelli memur, kayıplara karıştı #1

    Silivri deki genç engelli memur, kayıplara karıştı #2

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