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    Silivri’deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

    Silivri sahilinde erken doğum günü kutlaması yapan gençler ile oradan geçen grup arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 22:03
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    Silivri’deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

    İstanbul’un Silivri ilçesindeki sahilde bir grup genç, arkadaşları Mertcan K’nin doğum gününü kutladığı sırada, oradan geçen bir grupla aralarında çıkan tartışma sonucu kavgaya tutuşmuştu.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kavgada bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.’yi (17) yaralamış ve olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Mertcan K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    KAVGA ANI ORTAYA ÇIKTI

    Olayı gerçekleştiren Alican A. olaydan kısa süre sonra yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdıkları anlar yer alıyor.

    Silivri’deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

    Silivri’deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı #1

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