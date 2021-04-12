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    Silivri'deki sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor

    112 Acil Servis ambulans şoförü 2 çocuk babası Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamamasının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:54
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    Silivri'deki sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor

    Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat, 3 gün önce mesai bitiminden sonra kayboldu.

    Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın ailesi, polise kayıp müracaatında bulundu.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sağlık çalışanının en son nerede görüldüğü henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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