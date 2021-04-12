Kentte ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Nisan'da kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 64 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, 1172 cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 kaçak cep telefonu, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirildi.

Şınak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı