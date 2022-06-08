Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afgan uyruklu 178 düzensiz göçmen, sınır dışı edildi. Afganların İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor...

Bu kapsamda polis, denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor.

Neredeyse her gün onlarca göçmen yakalanırken, haklarında çok geçmeden sınır dışı kararı veriliyor.

Kamyonetten atlayarak kaçmaya çalıştılar

Yine İstanbul'da yakalanan ve 2 gün önce Yalova'da kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin de olduğu 178 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

178 Afgan, Kabil’e gönderildi

D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi.

DHA’nın haberine göre sınır dışı işlemleri tamamlanan Afgan göçmenler, saat 02.00'de Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla Kabil'e gönderildi.

Sınır dışı edilen 178 Afgan, ülkelerine gönderildi ViDEO