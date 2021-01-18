Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda büyük başarılar elde güvenlik güçleri, 2020 yılında 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

İran ve Irak sınırını son yıllarda kurulan üs bölgeleriyle kontrol altında tutan, kent merkezlerinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatını büyük oranda önledi.

Terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık veren güvenlik güçleri, bölgeden batı illerine, oradan da Avrupa ülkelerine götürülmek istenen uyuşturucuya geçit vermedi.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Narkotik dedektör köpekleri sayesinde en gizli bölmelere yerleştirilen, kokuyu önlemek için kullanılan yöntemlere rağmen uyuşturucu tacirlerinin oyununu bozan güvenlik güçleri, terör örgütünün en büyük finans kaynağına da büyük darbe vurdu.

1 MİLYON 560 BİN HİNT KENEVİRİNE EL KONULDU

Son yıllarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da güvenlik güçlerince 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ton 622 kilogram eroin, 738 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 ton 281 kilogram esrar ve 254 kilogram afyon sakızı, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

342 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlem yapılan 1735 şüpheliden 342'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari'de de geçen yıl önemli operasyonlara imza atan güvenlik güçleri, 2,5 ton eroin, 500 kilogram esrar ve 5 ton asit anhidrit ele geçirdi.

Sınır hattında PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu VİDEO