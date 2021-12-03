Kahraman Türk askerinin düzenlediği PKK'ya yönelik operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Mehmetçiklerimiz PKK karşısındaki verdiği mücadelede 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

"PKK'YA YÖNELİK 3 OPERASYON"

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Sınır ötesi operasyonlarda toplam 4 terörist öldürüldü

"4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu."



