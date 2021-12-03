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    Sınır ötesi operasyonlarda toplam 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin düzenlediği PKK'ya yönelik operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 16:38
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    Sınır ötesi operasyonlarda toplam 4 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Mehmetçiklerimiz PKK karşısındaki verdiği mücadelede 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

    "PKK'YA YÖNELİK 3 OPERASYON"

    Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

    Sınır ötesi operasyonlarda toplam 4 terörist öldürüldü

    "4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu."

    Sınır ötesi operasyonlarda toplam 4 terörist öldürüldü #1

    Sınır ötesi operasyonlarda toplam 4 terörist öldürüldü #2

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