Sınırdan kaçak yollarla girmeye çalışan 9 Rus vatandaşı yakalandı

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay’daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

7'Sİ ÇOCUK 9 RUS VATANDAŞI

Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7’si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı.

BİRİ DEAŞ'TAN ARANIYOR

Söz konusu şahıslardan Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C.’nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.