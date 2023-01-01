Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.991
-0.12%
BTXN Coin
6.17
4.22%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cesedi bulundu

    Malta bayraklı ticari gemiden denize düşen Ukrayna vatandaşı Yevginii Terletskyi'nin, cansız bedeni bulundu.
    • 01.01.2023 - 19:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cesedi bulundu

    Ukrayna uyruklu Yevginii Terletskyi (26), Sinop açıklarında Malta bayraklı ticari gemiden sabah saatlerinde denize düşerek kayboldu.

    Ukrayna vatandaşı gemici için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

    Cansız bedeni bulundu

    Komutanlığa ait helikopterlerin de katıldığı çalışmalar sonucu Ukrayna vatandaşı Terletskyi'nin cansız bedeni, Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açığında bulundu.

    AA'nın haberine göre; Terletskyi'nin cesedi, Yakakent Limanı'na getirildi.

    Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cesedi bulundu #1


    Yıldız Tilbe ile KÖFN'den düet
    Medya

    Yıldız Tilbe ile KÖFN'den düet

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Mine Tugay'dan dekolteli otopark pozu
    Magazin

    Mine Tugay'dan dekolteli otopark pozu

    Görüş Bildir