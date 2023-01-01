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Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cesedi bulundu
Malta bayraklı ticari gemiden denize düşen Ukrayna vatandaşı Yevginii Terletskyi'nin, cansız bedeni bulundu.
- 01.01.2023 - 19:30
Ukrayna uyruklu Yevginii Terletskyi (26), Sinop açıklarında Malta bayraklı ticari gemiden sabah saatlerinde denize düşerek kayboldu.
Ukrayna vatandaşı gemici için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Cansız bedeni bulundu
Komutanlığa ait helikopterlerin de katıldığı çalışmalar sonucu Ukrayna vatandaşı Terletskyi'nin cansız bedeni, Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açığında bulundu.
AA'nın haberine göre; Terletskyi'nin cesedi, Yakakent Limanı'na getirildi.