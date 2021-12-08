Sinop Ayancık’taki TSK’ya ait köprü, görevini tamamladı

Sel felaketinin ardından TSK tarafından ilçeye gönderilen askeri köprü görevini tamamladı. İlk kez sivil amaçla kullanılan hafif alaşımlı sabit köprü, Ayancık ilçesinden ayrıldı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağıstos tarihinde yaşanan sel felaketinde, ilçe merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan Otogar ve Şevki Şentürk köprüleri yıkılmış, 16 Ağustos’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen 40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan hafif alaşımlı sabit köprü kurulumu yapılarak, araç geçişleri sağlanmaya başlamıştı.

İlçede yapımına başlanan ve 80 gün gibi kısa sürede inşaatı tamamlanan Terminal Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde açıldı.

112 GÜN SONRA İLÇEDEN AYRILDI

Bunun ardından askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak kullanılan hafif alaşımlı sabit köprü, 112 gün aradan sonra demonte edilerek ilçeden ayrıldı.

ASKERLER TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ İLE UĞURLANDI

Seyyar köprünün kurulumunu gerçekleştiren personel ve nöbet tutan askerler, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilerek uğurlandı.

“İLÇEMİZİN DÜNYA İLE KARASAL BAĞLANTISI KESİLMİŞTİ”

Kaymakam İsmail Pendik, şu ifadeleri kullandı:

“Ayancık’ın tarihinin en büyük afetini yaşadığı 11 Ağustos’taki sel afetinde yıkılan köprü ve bozulan yollar nedeniyle ilçemizin dünya ile karasal bağlantısı kesilmişti.

O zor günleri Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bakanlarımızın üstün sevk ve idaresinde devletimizin kudretiyle, aziz milletimizin hamiyetperver duruşuyla geride bıraktık. Bu süreçte ilçemizin karasal bağlantısının sağlanmasında büyük vazife üstlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı portatif köprü ve bu köprüde vazifeli kahraman askerlerimizin görevi sona erdi. Ayancıklılar adına kahraman ordumuza ve onun fedakar mensupları olan kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Yolları açık olsun.”