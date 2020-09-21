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    Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

    Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan eski başkan ile durumu ağır olan kişi, hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 07:26
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    Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

    Sinop Belediyesi eski başkanı Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti.

    KENDİNİ DE YARALI

    Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı.

    Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu #1

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu #2

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Elinden yaralanan Yılmazer'in polis gözetiminde tedavisi sürerken, ameliyata alınan Atıf Argun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu #3

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