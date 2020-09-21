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- Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu
Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu
Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan eski başkan ile durumu ağır olan kişi, hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 21.09.2020 - 07:26
Sinop Belediyesi eski başkanı Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti.
KENDİNİ DE YARALI
Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Elinden yaralanan Yılmazer'in polis gözetiminde tedavisi sürerken, ameliyata alınan Atıf Argun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.