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Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan eski başkan ile durumu ağır olan kişi, hastanede tedaviye alındı.