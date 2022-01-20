Sinop Valiliği'nden, 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Kar nedeniyle Sinop’ta, 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini açıkladı.

Sinop’ta dondurucu soğuk ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu, ulaşıma kapandı.

İl genelinde birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı. Kentte karla kaplı yollarda kalan sürücüler de ekipler tarafından kurtarıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Sinop Valiliği, bölge halkının zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasının önemli olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz.”