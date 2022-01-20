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    Sinop Valiliği'nden, 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

    Kar nedeniyle Sinop’ta, 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini açıkladı.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:33
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    Sinop Valiliği'nden, 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

    Sinop’ta dondurucu soğuk ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu, ulaşıma kapandı.

    İl genelinde birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı. Kentte karla kaplı yollarda kalan sürücüler de ekipler tarafından kurtarıldı.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Sinop Valiliği, bölge halkının zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasının önemli olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

    “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz.”

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #1

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #2

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #3

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #4

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #5

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #6

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #7

    Sinop Valiliği nden, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı #8


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