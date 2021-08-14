Sel felaketiyle birlikte mağdur olan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına ve tahliye edilmelerine destek veren MSB, 8 helikopter çalıştırıyor.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketine karşı Türkiye tek yürek oldu.

Vatandaşların kendi aralarındaki yardımlaşmalarının yanında devletin tüm kurumları da seferber oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zor durumda kalan vatandaşların afet bölgesinden rahliye edilmesi için ve haber alınamayan vatandaşların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

8 HELİKOPTERLE ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan felaketten en çok etkilenen Sinop ve Kastamonu'da TSK, 8 helikopter ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop ve Kastamonu'da TSK, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor VİDEO



"VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR"

MSB'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede bulunan 8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.