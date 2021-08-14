Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
396.672
-0.08%
EXEN Coin
26.00
0.61%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Sinop ve Kastamonu'da TSK, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

    Sel felaketiyle birlikte mağdur olan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına ve tahliye edilmelerine destek veren MSB, 8 helikopter çalıştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop ve Kastamonu'da TSK, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

    Batı Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketine karşı Türkiye tek yürek oldu.

    Vatandaşların kendi aralarındaki yardımlaşmalarının yanında devletin tüm kurumları da seferber oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zor durumda kalan vatandaşların afet bölgesinden rahliye edilmesi için ve haber alınamayan vatandaşların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

    8 HELİKOPTERLE ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

    41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan felaketten en çok etkilenen Sinop ve Kastamonu'da TSK, 8 helikopter ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

    Sinop ve Kastamonu'da TSK, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor VİDEO

    Sinop ve Kastamonu da TSK, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor #1

    "VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR"

    MSB'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma  çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede bulunan 8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

    Sinop ve Kastamonu da TSK, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir