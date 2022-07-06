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    Sinop'da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı

    3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.
    • 06.07.2022 - 04:38
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    Sinop'da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı

    Sinop İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı.

    14 ay önce ölen kişinin mezarı, selde sürüklenmişti

    DHA'nın haberine göre; yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

    14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.

     

    Sinop da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı #1

    Sinop da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı #2

    Sinop da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı #3

    Sinop da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı #4

    Sinop da denizde bulunan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı #5


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