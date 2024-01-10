Sinop'da tünel çıkışı feci kaza: 1 ölü Sinop'ta tünel çıkışı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Sinop'ta Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisi tünel çıkışında Nurettin Yazıcı kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen Emin D. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevke edildi.

Hastanede can verdi

Kazada ağır yaralanan ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nurettin Yazıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Emin D. ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)