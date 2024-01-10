Sinop'da tünel çıkışı feci kaza: 1 ölü

İHA
Sinop'ta Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisi tünel çıkışında Nurettin Yazıcı kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen Emin D. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevke edildi.
Hastanede can verdi
Kazada ağır yaralanan ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nurettin Yazıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralı Emin D. ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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