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    Sinop'ta 13 yaşındaki akrabasına cinsel istismardan tutuklandı

    MMakineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı akrabası M.B.’ye cinsel istismarda bulunan 58 yaşındaki O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 14:54
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    Sinop'ta 13 yaşındaki akrabasına cinsel istismardan tutuklandı

    Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde yaşayan 58 yaşındaki O.T., evindeki bulaşık makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan 13 yaşındaki M.B.'den yardım istedi.

    YARDIM BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

    O.T. iddiaya göre, M.B.'ye makineden çamaşırları aldığı esnada cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine evden kaçan küçük kız yaşadılarını arkadaşına anlattı. Durumdan haberdar olan aile de hemen jandarmaya şikayette bulundu.

    GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.’yi gözaltına aldı. Sorgusununun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

    M.B.’nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.

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