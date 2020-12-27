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    Sinop'ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu

    5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailenin evinde soba nedeniyle yangın çıktı. Ev, kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 16:38
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    Sinop'ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu

     

    Sinop'un Seyit Bilal mevkisinde bulunan 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede, dün akşam, ev sahibi Saniye Koç'un sobayı yakıp, dışarı çıkmasının ardından yangın başladı.

    Kısa sürede tüm evi saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

    GECEYİ AKRABALARINDA GEÇİRDİLER

    Evleri kullanılamaz hale gelen ve yangın sırasında içeride olmayan 4 kişilik Koç ailesi, geceyi akrabalarının yanında geçirdi.

    Sinop ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu #1

    "BAZI EŞYALARI DIŞARI ÇIKARDIK"

    Yangın nedeniyle evlerinin çok kötü durumda olduğunu anlatan Özgür Koç (21), “Yangın çıktığı sırada evde değildik, binanın yöneticisi aradı ve bizim evden dumanların çıktığını söyledi. Hemen koşarak eve geldik, evimiz yanıyordu. Bazı eşyaları dışarı çıkardık. Dün gece dayımlarda kaldık, evimizin durumu çok kötü. Pazartesi günü tutanaklarımızı alıp, gerekli yerlere başvuracağız.” dedi.

    Sinop ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu #2

    Sinop ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu #3

    Sinop ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu #4

    Sinop ta 4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kül oldu #5

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