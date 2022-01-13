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    Sinop'ta ahşap ev küle döndü

    Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler evi kapladı. Yangın sonucu köyün en eski evi olduğu belirtilen yapı kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 08:13
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 08:32
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    Sinop'ta ahşap ev küle döndü

    Sinop’ta tek katlı bir ahşap ev, alevlere teslim oldu.

    Yangın, saat 23:00 sıralarında merkeze bağlı Aloğlu köyü İmam Mahallesi'nde meydana geldi.

    ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

    Burhan Koca’ya ait tek katlı ahşap ev yanmaya başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevler, evi kullanılamaz hale getirdi. Alevleri gören komşular da yardıma koştu.

    Sinop'ta ahşap ev küle döndü ViDEO

    KÖYÜN EN ESKİ EVİ

    Aloğlu Köyü sakinlerinden Naim Taşdibek, "Ev sahibinden aldığım bilgiye göre sobayı yakmış, ahıra hayvanlara bakmaya gitmiş. Tabii aradan 5-10 dakika geçtikten sonra annesi uyanıyor.10 gün önce düğün yaptılar, maddi durumları da zayıf. Aloğlu köyünün en eski evi diyebiliriz." dedi.

    Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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    Sinop ta ahşap ev küle döndü #3


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