Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler evi kapladı. Yangın sonucu köyün en eski evi olduğu belirtilen yapı kullanılamaz hale geldi.

Sinop’ta tek katlı bir ahşap ev, alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 23:00 sıralarında merkeze bağlı Aloğlu köyü İmam Mahallesi'nde meydana geldi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Burhan Koca’ya ait tek katlı ahşap ev yanmaya başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevler, evi kullanılamaz hale getirdi. Alevleri gören komşular da yardıma koştu.

Sinop'ta ahşap ev küle döndü ViDEO

KÖYÜN EN ESKİ EVİ

Aloğlu Köyü sakinlerinden Naim Taşdibek, "Ev sahibinden aldığım bilgiye göre sobayı yakmış, ahıra hayvanlara bakmaya gitmiş. Tabii aradan 5-10 dakika geçtikten sonra annesi uyanıyor.10 gün önce düğün yaptılar, maddi durumları da zayıf. Aloğlu köyünün en eski evi diyebiliriz." dedi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.



