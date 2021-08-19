Sinop’ta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Köprülü kavşak altında Nusret Çalışkan idaresindeki otomobil ile Şeref Dalgıç yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop’ta Erfelek-Ayancık yolunda Ayancık istikametinden Sinop’a seyir halinde olan Nusret Çalışkan (53) idaresindeki otomobil ile kavşaktan çıkmakta olan Şeref Dalgıç (54) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Köprülü kavşağın altında meydana gelen kazada, Nusret Çalışkan ile yanında yolcu olarak bulunan Aydın Çalışkan yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaraların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.