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    Sinop’ta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

    Köprülü kavşak altında Nusret Çalışkan idaresindeki otomobil ile Şeref Dalgıç yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 16:07
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    Sinop’ta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

    Sinop’ta Erfelek-Ayancık yolunda Ayancık istikametinden Sinop’a seyir halinde olan Nusret Çalışkan (53) idaresindeki otomobil ile kavşaktan çıkmakta olan Şeref Dalgıç (54) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

    Köprülü kavşağın altında meydana gelen kazada, Nusret Çalışkan ile yanında yolcu olarak bulunan Aydın Çalışkan yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sinop’ta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaraların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sinop’ta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı #2

    Sinop’ta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı #3

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