Ayancık ilçesinde araziye giren 3 ayı, 6 büyükbaş hayvanı telef etti.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyü Bağma Mahallesi’nde yaşayan Veysel Özcan’a (35) ait 6 büyükbaş hayvan, önceki gün yakınlarında evlerin olduğu araziye girerek 6 büyükbaş hayvanı telef etti.

"DAHA ÖNCE DE AYI SALDIRILARI YAŞANDI"

Besicilikten geçimini sağlayan Veysel Özcan, daha önce çevre köylerde de büyükbaş hayvanlara ayı saldırması olaylarının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

Sinop’ta ayılar, 6 büyükbaş hayvanı telef etti-Video

"KAPALI ALANDA SIKIŞTIRILIĞ TELEF EDİLMİŞLER"

"Bu köyümüzde yaşanan ilk olay değil. Bu sene içinde komşularımızda da oldu, diğer köylerde de oldu. Hayvanlarımı 25 dönümlük arazime bırakıyorum. Hayvanlarımın 4’ü arazimdeki kapalı alanda sıkıştırılarak telef edilmiş."

"YARIN İNSANLARA DA SALDIRACAKLAR"

Bununla ilgili yetkililerimizin önlem almasını istiyoruz. Köy içine kadar giren ayılar, yarın insanlara da saldıracak. Büyükbaş hayvanlarıma saldıran bir ayı da değil, biz izini takip ettik, en az 3 ayı izi var burada. Hayvancılık zaten iyice zorlaştı, bir de 6 hayvanımız gitti, 60 bin lira zarar. Biz bu 60 bin lirayı bir senede kazanan insanlar değiliz. Biz süt satarak geçiniyoruz. Lütfen yetkililerimiz sesimizi duysunlar."