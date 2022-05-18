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    Sinop'ta balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi

    Sinop’ta avlanmak için denize açılan bir balıkçı, teknesine eşlik eden yunusu beslemeye başladı. Durumu uzaktan gören başka amatör denizciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 18.05.2022 - 08:59
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    Sinop'ta balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi

    Sinop kıyılarında avlanmak denize açılan balıkçı Haluk Güngören, teknesine yanaşan yunusu avladığı balıklarla beslemeye başladı.

    Bölgede denize açılan diğer amatör denizciler, yunusun teknenin etrafında yüzdüğünü fark ederek yanaştı ve o anları cep telefonuyla kaydetti. Balıkçı ile amatör denizciler bir süre sohbet etti.

    "İçlerinde birkaç tane yakın duran var"

    Yunusu besleyen balıkçı Güngören, “Böyle içlerinde birkaç tane var. İnsana yakın duruyor. Kayıktan da korkmuyor. Rast geliyor arada” dedi.

    Yunusun yiyecek heyecanına eşlik eden martılar ise zaman zaman suya dalarak balıkları yunustan önce kaptı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    Sinop ta balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi #1

    Sinop ta balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi #2


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