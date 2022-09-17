Sinop'ta başıboş köpek saldırısı: 4 koyunu parçaladılar

Başıboş köpeklerin şiddeti devam ediyor, 4 koyunu telef eden saldırgan köpekler koyunların sahibininde kolunun kırılmasına sebep oldu.

Sinop’un Mertoğlu köyü Sinop Belediyesi Mezbahası civarında sürü halde dolaşan başıboş köpekler, korku saçmaya devam ediyor.

Başıboş köpeklerin korkulu rüyaları haline geldiğini ifade eden köy sakini Muharrem Kümeç'in tarlasında otlayan koyunlara 7-8 tane köpek saldırdı.

4 koyun telef oldu

Köpeklerin 4 koyunun telef ettiği olayda, köpekleri kovalamak isteyen Muharrem Kümeç'in kız Merve Akdoğan ise kolunu kırdı.

"Kimin saldığını bilmiyoruz"

Mertoğlu köyü sakini Muharrem Kümeç, "Yağmurlu bir gündü, biz evde oturuyorduk. Köpekler havlıyor ama neye havladığını anlayamadım. Bir zaman sonra bakalım dedik.

Baktığımızda koyunlara saldırdıklarını gördük. 4 tane koyunumu parçaladılar, bir tanesi yaralıydı. Yaşar diye bekledik, iki gün sonra onu da kestik. Mezbaha var diye köpekler buraya salınıyor. Kimin saldığını bilmiyoruz. Mezbaha kapalı olduğu için hiçbir şey yiyemiyorlar, aç kalıyorlar. Yiyecek bir şey bulamadıkları zaman hayvanlara saldırıyorlar." dedi.

"Toplu halde geziyorlar"

Kümeç, "Jandarmayı aramayı düşündüm muhtara sordum, o da ‘sahibi olmayan köpeği jandarma ne yapsın, boşuna meşgul etmeyelim’ dedi. Biz de boşuna meşgul etmedik. O gün 7-8 köpek vardı. Toplu halde geziyorlar." ifadelerini kullandı.

"Köpekler beni kovaladı"

İHA'nın haberine göre, köpekler yüzünden kolu kırılan Merve Akdoğan ise "Salı günüydü, köpekler koyunlarımıza saldırmıştı. Ben de babamla buradaydık, ikinci sefer saldırdılar. Köpekler beni kovaladı, kayıp düştüm. Bir sürü köpek vardı. Çocuklarımıza da saldırabilirler. 2 küçük çocuğum var. Birini babaannesine bıraktım, diğerini anneannesine. Ben de evde işlerimi yapamıyorum." şeklinde konuştu.

Telef olan 4 koyundan zararının yaklaşık 12 bin TL olduğunu söyleyen Kümeç, başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istiyor.