Denizde yüzerken aniden çıkan fırtına nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin imdadına sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri yetişti.

Sinop’ta aniden çıkan fırtına nedeniyle denizde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ordu Mahallesi Denizler mevkii sahilinde, 14 yaşındaki kızının botunu halatla çeken baba, fırtına nedeniyle halatı elinden kaçırdı. Bunun üzerine kız botuyla açığa sürüklendi.

KURTARMAK İSTERKEN BOĞULUYORLARDI

Sahildeki vatandaşlar kızı kurtarmak denize açılarak seferber olurken, bu kez de onlar sürüklenmeye başladı.

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı VİDEO



4 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine durumun haber verilmesi üzerine genç kız, onu kurtarmaya çalışan babası ve yanındaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Durumları iyi olan baba ve kız deniz polisi ekiplerinin teknesine alındı. Diğer vatandaşlar da yapılan yardımla kıyıya kadar çıkabildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.