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Sinop'ta camdan düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı
Sinop’ta 12 yaşındaki kız çocuğu dördüncü kattaki evlerinin camından düşerek yaralandı.
- 11.09.2022 - 05:31
Sinop'ta saat 23.45’te Kefevi Mahallesi’nde, 12 yaşındaki kız çocuğu 6 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin camından düştü.
Hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, apartman önündeki toprak zemine düşen çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.