- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sinop’ta cip bahçe duvarına çarptı
Sinop’ta cip bahçe duvarına çarptı
Bir evin bahçe duvarına çarpan cipin motoru yere düştü. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
- İHA
- 16.04.2021 - 17:15
Sinop’ta Akliman yolu üzerinde, Sinop istikametinde seyreden, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile birkaç metre ileriye savruldu.
Araçta hava yastıklarının açılması ile sürücü Ş.Y. (19), araçta bulunan Z.B. (20) ile Z.Y. (19) adlı 3 kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada büyük hasar alan cipin motoru yere düştü.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sinop'ta cip bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı VİDEO