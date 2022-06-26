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    Sinop'ta dakikalar süren hortum korkuttu

    Karadeniz kıyılarındaki dalgaların ardından Sinop'ta meydana gelen hortum, 5 dakika boyunca etkisini sürdürdü.
    • 26.06.2022 - 17:24
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    Sinop'ta dakikalar süren hortum korkuttu

    Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi.

    Türkeli ilçesinde Karadeniz kıyısında ise hortum oluştu.

    Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

    Kameraya yansıdı

    Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sinop'ta dakikalar süren hortum korkuttu VİDEO

    Sinopta hortum kamerada -1

    Sinopta hortum kamerada -2


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