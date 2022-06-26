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Sinop'ta dakikalar süren hortum korkuttu
Karadeniz kıyılarındaki dalgaların ardından Sinop'ta meydana gelen hortum, 5 dakika boyunca etkisini sürdürdü.
- 26.06.2022 - 17:24
Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi.
Türkeli ilçesinde Karadeniz kıyısında ise hortum oluştu.
Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Kameraya yansıdı
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sinop'ta dakikalar süren hortum korkuttu VİDEO