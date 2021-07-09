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Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü

Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü

Ailesi ile otobüs ile İstanbul’dan Sinop’a seyahat eden çocuk bir süre sonra rahatsızlandı. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda, çocukta Delta Plus varyantı tespit edildi.