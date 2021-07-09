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- Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü
Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü
Ailesi ile otobüs ile İstanbul’dan Sinop’a seyahat eden çocuk bir süre sonra rahatsızlandı. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda, çocukta Delta Plus varyantı tespit edildi.
- İHA
- 09.07.2021 - 15:32
İstanbul’dan otobüsle yola çıkarak tatil için Sinop’un Gerze ilçesine giden ailenin küçük çocuğu bir süre sonra rahatsızlandı.
Hastanede yapılan incelemelerin ardından yapılan koronavirüs testinde ‘Delta Plus’ varyantına rastlandı.
37 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Çocuk, gözetim altına alındı.
Aynı otobüs içerisinde bulunan şoför ve muavin dahil 37 kişi, evlerinde karantinaya alındı.