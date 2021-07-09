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    Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü

    Ailesi ile otobüs ile İstanbul’dan Sinop’a seyahat eden çocuk bir süre sonra rahatsızlandı. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda, çocukta Delta Plus varyantı tespit edildi.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 15:32
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    Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü

    İstanbul’dan otobüsle yola çıkarak tatil için Sinop’un Gerze ilçesine giden ailenin küçük çocuğu bir süre sonra rahatsızlandı.

    Hastanede yapılan incelemelerin ardından yapılan koronavirüs testinde ‘Delta Plus’ varyantına rastlandı.

    37 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

    Çocuk, gözetim altına alındı.

    Aynı otobüs içerisinde bulunan şoför ve muavin dahil 37 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

    Sinop’ta Delta Plus varyantı görüldü #1

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