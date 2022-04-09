Sinop'ta dengesini kaybeden motosikletli hastaneye kaldırıldı

Seyir halindeyken kontrolden çıkarak savrulan motosiklette, sürücü yaralanarak tedavi altına alındı.

Sinop'un Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde ilerleyen 57 ABA 318 plakalı motokurye S.S. dengesini kaybetti.

Bu nedenle kontrolden çıkan motosikler, yola doğru savruldu. O esnada düşen motosikletli ise ağır yaralandı.

Motosikletli tedavi altına alındı

Olay yerindeki vatandaş, motosikletliyi yaralı halde görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen sağlk ekipleri, yaralıyı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.