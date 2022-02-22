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    Sinop'ta doğalgaz borusu, yolcu minibüsüne saplandı

    Kamyonetten düşen metal doğalgaz borusu, yolcu minibüsünün ön camının üst kısmına saplanırken, yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 16:35
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    Sinop'ta doğalgaz borusu, yolcu minibüsüne saplandı

    Sinop'ta Okullar Caddesi’nde, kamyonet kasasında taşınan metal doğalgaz borusu, düşerek karşı yönden gelen araca denk geldi.

    Boru, Ergün Gençgün'ün kullandığı 57 D 0028 plakalı minibüsün ön camının üst kısmına saplandı.

    Sürücü ve yolcular panik yaşarken, yaralanan olmadı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hasar oluşan minibüsten metal boru çıkarılırken, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

    "O BORU ÖYLE TAŞINMAZ"

    Minibüs sürücüsü Ergün Gençgün, "Yolcumu aldım, seyir halindeyken bir adam pikap ile gelirken taşıdığı doğalgaz borusu aracımın ön tarafına saplandı. O boru öyle taşınmaz. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Camlarım kırıldı. Çok şükür, kimseye bir şey olmadı." dedi.

    Sinop ta doğalgaz borusu, yolcu minibüsüne saplandı #1

    Sinop ta doğalgaz borusu, yolcu minibüsüne saplandı #2

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