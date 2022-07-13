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    Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı

    Sinop'ta akrabalarının düğünlerinden dönerken kaza yapan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
    • 13.07.2022 - 03:16
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 03:21
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    Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı

    Sinop'ta Murat Kiriş’in kullandığı otomobil, Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkisinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

    Ekipler olay yerine geldi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

    Sinop ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı #1

    4 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Can, Hasan Ağıl ile Ersin ve Şerif Al yaşamını yitirdi.

    Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı - Video

    Sinop ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı #2

    Düğün dönüşü kaza yaptılar

    AA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi.

    Sinop ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı #3


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