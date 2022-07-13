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- Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı
Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı
Sinop'ta akrabalarının düğünlerinden dönerken kaza yapan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
- 13.07.2022 - 03:16
- Güncelleme : 13.07.2022 - 03:21
Sinop'ta Murat Kiriş’in kullandığı otomobil, Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkisinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Ekipler olay yerine geldi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
4 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Can, Hasan Ağıl ile Ersin ve Şerif Al yaşamını yitirdi.
Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı - Video
Düğün dönüşü kaza yaptılar
AA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi.