Sinop'ta akrabalarının düğünlerinden dönerken kaza yapan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta Murat Kiriş’in kullandığı otomobil, Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkisinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

Ekipler olay yerine geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Can, Hasan Ağıl ile Ersin ve Şerif Al yaşamını yitirdi.

Sinop'ta düğün dönüşü kaza: 4 ölü 1 yaralı - Video

Düğün dönüşü kaza yaptılar

AA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi.