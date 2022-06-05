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- Sinop'ta elektrikli bisiklet sürücüsü köpekten kaçarken düştü
Sinop'ta elektrikli bisiklet sürücüsü köpekten kaçarken düştü
Sinop'ta karşısına aniden çıkan köpekten kaçmak isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü düşerek yaralandı.
- 05.06.2022 - 06:44
Sinıp'ta saat 23.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde, elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpekten kaçmak için ani manevra yaptı.
Köpekten kaçarken düştü
Dengesini kaybeden sürücü, düşerek yaralandı.
İHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.