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    Sinop'ta elektrikli bisiklet sürücüsü köpekten kaçarken düştü

    Sinop'ta karşısına aniden çıkan köpekten kaçmak isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü düşerek yaralandı.
    • 05.06.2022 - 06:44
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    Sinop'ta elektrikli bisiklet sürücüsü köpekten kaçarken düştü

    Sinıp'ta saat 23.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde, elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpekten kaçmak için ani manevra yaptı.

    Köpekten kaçarken düştü

    Dengesini kaybeden sürücü, düşerek yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sinop ta elektrikli bisiklet sürücüsü köpekten kaçarken düştü #1

    Sinop ta elektrikli bisiklet sürücüsü köpekten kaçarken düştü #2


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