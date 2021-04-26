Sinop’ta enkaz halindeki ev mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Enkaz halindeki ev hakkında bulunan koruma kararı nedeni ile bir şey yapamayan mahalle sakinleri, yetkilileri görev çağırdı.

Sinop’un Kaleyazısı Mahallesi Akyüz Sokak üzerinde yer alan ahşap ev, çıkan bir yangın sonucu enkaza döndü.

Uzun yıllardır enkaz halde beleyen ev, çevre sakinlerini tedirgin etse de hakkında koruma kararı bulunduğu için herhangi bir işlem yapılamadı.

Söz konusu binanın durumu, internet üzerinden yayınlanan satış ilanı ile yeniden gündeme geldi.

300 BİN LİRA İSTENDİ

İlanda, enkaz halindeki ev ve arsası için 300 bin lira istendiği görüldü. İlanda şu ifadelere yer verildi:

“Ahşap binamızın yarısı yanmış vaziyettedir. Tapu alanı 100 metrekare olup üç kat müsaadelidir. Gerekli izinler alındıktan sonra üç katlı ahşap veya izne göre betonarme ev yapılabilir. Butik otel veya pansiyon olarak değerlendirilebilir.”





ÇARDAK İLE ÖNLEM ALINDI

Sinop Belediyesi evden parça düşme ihtimaline karşı, üstü telle kapalı çardak ile önlem aldı.

Restore edilmeyen binada parça düşme tehlikesine rağmen binaya dokunamayan mahalle sakinleri, yetkilileri göreve çağırdı.