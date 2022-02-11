Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi’nde Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan’ın yaşadığı ev, çıkan yangında küle döndü.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi’nde, dün saat 11.45’te Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan’ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"EŞTEN DOSTTAN YARDIM BEKLİYORUM BAŞKA TÜRLÜ YAPMA İMKANIM YOK"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ev sahibi Aydın Kaptan, şu ifadeleri kullandı:

"10 Şubat 2022’de saat 11.30 sıralarında evimizde yangın meydana geldi. Yangın çatıdaki kabloların arızalanmasından dolayı çıkmış. Evin çatısında başlayınca yangın itfaiye ekipleri gelene kadar evin her yerini sardı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştılar. Eş, dosttan yardım bekliyoruz. Yardım kampanyası ile yapabilirsek yapacağız. Başka türlü yapma imkanım yok."

Sinop'ta, evleri yangında küle dönen aile yardım istedi VİDEO





