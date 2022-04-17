Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sinop-Boyabat karayolu Karacaören istikametinde saat 19.15'te, akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobil, minibüs ile çarpıştı.

Otomobil ikiye bölündü, 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça (71) ve Necati Sarı (61) hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Video



Yaralıların durumu ciddi

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.







