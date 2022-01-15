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- Sinop’ta fırtına ağaç yıktı
Sinop’ta fırtına ağaç yıktı
Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı.
- İHA
- 15.01.2022 - 14:19
Sinop'ta sabah saatleri itibariyle etkili olan fırtına nedeniyle kentte maddi zarar meydana geldi.
Rüzgarın hızı il merkezinde zaman zaman 65 kilometreye kadar çıktı.
YOLA YIKILDI
Fırtına nedeniyle Tersane mevkisinde bulunan bir ağaç yola yıkıldı.
Yıkılan ağaç, Sinop Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.