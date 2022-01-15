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    Sinop’ta fırtına ağaç yıktı

    Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 14:19
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    Sinop’ta fırtına ağaç yıktı

    Sinop'ta sabah saatleri itibariyle etkili olan fırtına nedeniyle kentte maddi zarar meydana geldi.

    Rüzgarın hızı il merkezinde zaman zaman 65 kilometreye kadar çıktı.

    YOLA YIKILDI

    Fırtına nedeniyle Tersane mevkisinde bulunan bir ağaç yola yıkıldı.

    Yıkılan ağaç, Sinop Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.

    Sinop’ta fırtına ağaç yıktı #1


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