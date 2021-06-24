Sinop’ta görme engelli taklidi ile dilenen kadınlara suçüstü

Sinop’ta görme engelli taklidi ile dilenen kadınlara suçüstü

Görme engelli taklidi ile esnaftan para isteyen kadınlar, polise şikayet edildi. Yakalanan kadınlar, haklarındaki suçları inkar ederek polisi ikna etmeye çalıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinden Sinop’a gelen iki kadın, esnafları dolaşarak para toplamaya başladı.

Kadınlardan birinin, gözlük takıp eline aldığı sopa ile görme engelli numarası yaptığı görüldü.

Tedavi için para topladıklarını ve durumlarının kötü olduğunu söyleyen kadınlardan esnaf şüphelendi.

Durum polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler 2 kadını takibe aldı.

Girdikleri bir dükkanda suçüstü yakalanan kadınlar paniğe kapılınca, dilenci olmadıklarını ve gezdiklerini söyledi.

KADINLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayet edilen kadınların kendileri olmadığını iddia eden kadınlar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Kadınlardan biri, yanındaki arkadaşının görme engelli olmadığını, bacağı ağrıdığı için baston kullandığını söyleyerek yanlışlık yapıldığına dair polisi ikna etmeye çalıştı.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Şahısların, kente bir araçla bırakılarak günübirlik dilencilik yaptığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, uzun uğraşların ardından şahsıların kimliğini alarak Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yaptı.

Kadınlar, tekrar yaşadıkları kente dönmeleri konusunda uyarılarak serbest bırakıldı.