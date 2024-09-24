Sinop'ta kaçak avlanan balıklar vatandaşa dağıtıldı
AA

Sinop'ta jandarma ve polis ekiplerinden kalpleri ısıtacak haraket.

Ayancık Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçe genelinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerinin de desteğiyle denetimler gerçekleştirildi.

KAÇAK YOLLARLA AVLANMIŞ BALIKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında bir nakil aracında yasa dışı yollarla avladıkları belirlenen çeşitli türlerde balıklar ele geçirildi.

Nakil aracı sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, balıklara el konuldu.

VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Balıklar, gıda kontrolünün ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Editör