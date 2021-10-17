Sinop'ta kardeşlerin silahla oyunu acı bitti

Babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde bir aile trajedisi yaşandı.

Evde açıkta bulunan tabancayla oynayan 15 yaşındaki R.A., silahın ateş alması ile 13 yaşındaki kardeşi R.A.’yı vurdu.

Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri çağrıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 13 yaşındaki R.A., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Kardeşinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki R.A. ise gözaltına alınarak Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.