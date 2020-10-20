Sinop'ta kayınbabası tabancayla vurunca felç kaldı

Tartıştığı kayınbabası tarafından tabancayla vurularak 24 yaşında felç kalan genç, ayağa kalkacağı günü hayal ediyor. Felç kalan adam, 2 çocuğu için ayağa kalkmak istiyor.

Sinop'ta esnaf olan 24 yaşındaki Emrah Arslan, 30 Aralık 2019’da, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi.

Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Sadettin Çakar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çakar, tabancayla ateş ederek Arslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

Arslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Çakar tutuklandı.

FELÇ KALDI

Hastanede yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından taburcu olan Arslan, gördüğü tedaviyle yaşama tutundu ancak belden aşağı felç kaldı. Erfelek ilçesinde ailesiyle yaşayan 2 çocuk babası Arslan, fizik tedavisine başlayabilmesi için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Geçirdiği ameliyatlarla sırtındaki 5 platinle yatağa bağımlı kalan Arslan, ayağa kalkıp, tekrar yürüyerek çocuklarına sarılacağı günü hayal ediyor.

"İNANCIM VAR, AYAĞA KALKACAĞIM"

Tedavisi için imkanının olmadığını belirten Emrah Arslan, "Bu olay sonrası felç kaldım. Göğsümden aşağısını hissetmiyorum. Ciğerlerim parçalanmış. Allaha şükür iyiyim; sadece yürüyemiyorum. Fizik tedaviye başlamam gerekiyor. İnternette araştırıyorum. Aslında mucizeye gerek yokmuş, düzelme ihtimalim varmış. Sırtımda 5 tane platin var. Ama sinir kısmında ne kadar hasar var onu bilmiyorum. Yüzde 95 engelli raporu verdiler. Benim inancım var; ayağa kalkacağım. Ama tedavi olmam gerekiyor. Olayın ardından işimin başında olmadığımdan dükkanı da kapatmak zorunda kaldık." dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAĞIM DİYE ÜZÜLÜYORUM"

Yatağa bağımlı kalmanın çok zor bir durum olduğunu belirten Arslan, "Annemin bir emekli maaşı var. Masraflarımızı bu maaşla çevirmeye çalışıyoruz. 2 çocuğumun geleceği için tedavi olup, ayağa kalkmak gerekiyor. Bu hayat çok zor böyle, yetkililerinden yardım eli bekliyorum. Ben yatalak bakıma muhtaç durumdayım. Çocuklarımın hayatı var, onlara hiçbir şey yapamayacağım diye üzülüyorum. Düzelmem lazım. Kendi çabamla ancak buraya kadar gelebildim. İleri gidemiyor, olduğum yerde duruyorum." diye konuştu.

























