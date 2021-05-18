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- Sinop’ta kaza: LPG tankeri yola fırladı
Sinop’ta kaza: LPG tankeri yola fırladı
İki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın LPG tankı yerinden çıkarak yola fırladı. LPG tankerinin patlamaması ile facianın eşiğinden dönüldü.
- İHA
- 18.05.2021 - 15:25
Sinop’ta, Ayancık istikametine doğru seyir halinde olan Ali Murat Yeni (65) idaresindeki otomobil, Ayancık yolunun 7’nci kilometresinde Erfelek Karasu Çayı Köprüsü üzerine geldiğinde Orhan Günay (66) kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile savrulan otomobillerden birinde bulunan LPG yakıt tankı yerinden çıkıp yola fırladı.
Şans eseri yakıt tankında patlama meydana gelmedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulanslara alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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