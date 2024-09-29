Sinop'ta mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın, ormanda bulundu Ayancık ilçesinde mantar toplarken kaybolan işitme engelli kadın, ormanda bulundu.

AA & Ensonhaber

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam köyünde yaşayan 69 yaşındaki Fikriye Özdemir, dün mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin katıldığı aramalarda, Özdemir bir gün sonra köyden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda jandarma tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu.

MANTAR İÇİN ORMANA GİDEN VATANDAŞLARA UYARI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikriye Özdemir’i sağ salim bulmanın sevincini yaşıyoruz. Arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve köy halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Özarslan, sonbahar mevsiminde mantar toplamak için ormanlık alanlara yapılan ziyaretlerin arttığını belirterek, "Sinop İl Jandarma Komutanlığımızın, ormanlarda karşılaşılabilecek olumsuz durumlar konusunda yaptığı uyarıları dikkate almak büyük önem taşımaktadır" uyarısında bulundu.