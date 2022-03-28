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    Sinop'ta motorkuryeye çarpan kamyonet sürücüsü kaçtı

    Sinop’ta kamyonetin çarptığı motokurye yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 21:37
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    Sinop'ta motorkuryeye çarpan kamyonet sürücüsü kaçtı

    Sinop'ta saat 20.30 sıralarında Hakimiyet Caddesi'nde bir kamyonet, R.U.’nun kullandığı 24 ABA 492 plakalı motosiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletteki motokurye yaralanırken, çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

    DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan R.U.’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsünü yakalamak için emniyet KGYS kamerası görüntüleri inceleniyor.

    Sinop ta motorkuryeye çarpan kamyonet sürücüsü kaçtı #1

    Sinop ta motorkuryeye çarpan kamyonet sürücüsü kaçtı #2


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