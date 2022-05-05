Ormanlık alana atılan kullanılmamış toplu plastik malzemeler ve hafriyat çöplerine tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Çöpleri atanlar bulunarak mutlaka cezalandırılmalı" dedi.

Sinop’un Osmaniye ve Mertoğlu köyü sınırları içinde olan Delitepe mevkiinde, yüzlerce kullanılmamış plastik malzemeler ormanlık alanda bulundu.

İHA'nın haberine göre; ormana atılan çok sayıda toplu atık ve hafriyat çöplerini gören vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

"Çöpleri atanlar mutlaka cezalandırılmalı"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, "Doğanın en güzel yerinde en güzel mekanında burada binlerce pet bardak, tabak var. Bunların çoğu hiç kullanılmamış. Neden burada, ne işleri var, niye atıldılar bilmiyoruz. Bu çöpler buradan toplanmalı. Çöpleri atanlar da bulunarak mutlaka cezalandırılmalı." dedi.

Sinop'ta ormana atılan çöplere vatandaşlardan tepki