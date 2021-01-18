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    Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

    Buzlanma nedeniyle kaza yapan otomobilin direkle beraber devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 21:07
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    Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

    Boyabat istikametinden Sinop'a doğru giden Murat Vanlıoğlu yönetimindeki 34 TP 8398 plakalı otomobil, kar ve buzlanmanın etkisiyle kayarak aydınlatma direğine çarptı.

    Otomobil, devrilen direkle beraber yan yattı.

    3 YARALI

    Sürücü Murat Vanlıoğlu, araçta bulunan Büşra Vanlıoğlu ve Hüsna Metin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis de kazayla ilgili inceleme yaptı.

    Sinop’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı

    Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı #1

    Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı #2

    Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı #3

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