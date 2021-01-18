Sinop’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

Buzlanma nedeniyle kaza yapan otomobilin direkle beraber devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Boyabat istikametinden Sinop'a doğru giden Murat Vanlıoğlu yönetimindeki 34 TP 8398 plakalı otomobil, kar ve buzlanmanın etkisiyle kayarak aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil, devrilen direkle beraber yan yattı.

3 YARALI

Sürücü Murat Vanlıoğlu, araçta bulunan Büşra Vanlıoğlu ve Hüsna Metin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis de kazayla ilgili inceleme yaptı.

Sinop’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı