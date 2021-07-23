Euro
10.0744
-0.05%
Dolar
8.5553
-0.1%
Altın
496.15
-0.28%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.399
1.68%
EXEN Coin
24.70
-0.12%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı

    Pitbull cinsi yasaklı köpek, bir evin bahçesinde bulunan midilliye ağzından yaraladı. Midillinin sahibi, şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı

    Sinop’un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi Haşim Özdemir Sokağı'nda ikamet eden Alparslan Atılgan'ın bahçesinde bulunan midilli, iddiaya göre ilçede M.Ş.'ye ait pitbull cinsi yasaklı köpek tarafından bahçede saldırıya uğradı.

    Ağzından ve çenesinden yara alan midillinin sahibi Alparslan Atılgan, bu tür köpeklerin çevreye bırakılmasının yasak olmasına rağmen neden dışarıda olduğuna anlam veremediklerini söyledi.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Atılgan, pitbullların bugün ata, yarın da çocuklara ve yetişkinlere saldırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

    Yaralı midilli, veteriner hekim tarafından tedavi altına alınırken, atın sahibi Alparslan Atılgan, M.Ş.’den şikâyetçi oldu.

    Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı #1

    Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı #2

    Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı #3

    Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir