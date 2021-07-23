Sinop’ta pitbull, midilliye saldırdı

Pitbull cinsi yasaklı köpek, bir evin bahçesinde bulunan midilliye ağzından yaraladı. Midillinin sahibi, şikayetçi oldu.

Sinop’un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi Haşim Özdemir Sokağı'nda ikamet eden Alparslan Atılgan'ın bahçesinde bulunan midilli, iddiaya göre ilçede M.Ş.'ye ait pitbull cinsi yasaklı köpek tarafından bahçede saldırıya uğradı.

Ağzından ve çenesinden yara alan midillinin sahibi Alparslan Atılgan, bu tür köpeklerin çevreye bırakılmasının yasak olmasına rağmen neden dışarıda olduğuna anlam veremediklerini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Atılgan, pitbullların bugün ata, yarın da çocuklara ve yetişkinlere saldırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yaralı midilli, veteriner hekim tarafından tedavi altına alınırken, atın sahibi Alparslan Atılgan, M.Ş.’den şikâyetçi oldu.